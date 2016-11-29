Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla açılan davada sanık Fadıl Akgündüz'e mağdurlar tepki gösterdi.



Müşteki olarak salonda bulunan bazı kişiler, jandarmalar eşliğinde duruşma salonuna giren Fadıl Akgündüz'e “Allah belanı versin”, “Yazıklar olsun”, “utanmadan geliyorsun” diye bağırarak tepki gösterdiler.







kaynak:sözcü