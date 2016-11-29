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fadıl akgündüz'e şok!

FADIL AKGÜNDÜZ'E ŞOK!

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla açılan davada sanık Fadıl Akgündüz'e mağdurlar tepki gösterdi.

Tarih : 29 Kasım 2016, 16:38
Puan Ver : Fadıl Akgündüz'e Şok!(6/10)8


Müşteki olarak salonda bulunan bazı kişiler, jandarmalar eşliğinde duruşma salonuna giren Fadıl Akgündüz'e “Allah belanı versin”, “Yazıklar olsun”, “utanmadan geliyorsun” diye bağırarak tepki gösterdiler.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Fadıl  Akgündüz  E  Şok    haber

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