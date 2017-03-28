FADIL AKGÜNDÜZ TAHLİYE OLDU
Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Fadıl Akgündüz, tahliye oldu
İş adamı Fadıl Akgündüz, Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla yargılandığı davada tahliye edildi.
kaynak:habertürk
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