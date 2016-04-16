

Yeşilli ilçesinde ele geçirilen PKK'lı teröristlerce minibüse tuzaklanan yaklaşık 3 ton patlayıcı kontrollü infilak ettirildi







Mardin'in Yeşilli ilçesinde sansasyonel eylemde kullanmak için PKK'lı teröristlerce minibüse tuzaklanan yaklaşık 3 ton patlayıcı kontrollü infilak ettirildi.







Alınan bilgiye göre, Yeşilli-Ömerli karayolunda teröristlerce terk edilen minibüsteki 4 plastik büyük bidon ve bir su deposunun içinde yaklaşık 3 ton patlayıcı İstasyon Mahallesi'nde kırsal bir alana götürüldü.Burada kontrollü bir şekilde araziye bırakılan patlayıcı güvenlik önemlerinin ardından imha edildi.







Şehir merkezinden uzak olmasına rağmen patlamanın şiddeti ilçe merkezinde hissedildi. Bazı ev ve işyerlerinin camları kırıldı.Patlama anı da kameraya yansıdı.







Yeşilli Emniyet Müdürlüğü önünden dün akşam saatlerinde geçen bir minibüsten şüphelenen polis ekipleri, söz konusu aracı durdurmak istemiş, "dur" ihtarına uymayan teröristler aracı Yeşilli-Ömerli karayolunda terk ettikten sonra başka bir araçla kaçmıştı.