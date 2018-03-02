Mutlu Ve Çapkın İçin Gerekçeli Karar: Fetö'ye Seyirci Kaldılar
Sevgilisine Kızan Güzel Oyuncu, Mekanı Terk Etti
Çok Kuvvetli Geliyor! İstanbul'a Fırtına Ve Sağanak Yağış Uyarısı
Abd'den Erdoğan'a Münbiç Teklifi: Yarısı Sizde Yarısı Bizde
Fenerbahçe Doğuş'tan Kritik Galibiyet!
Gölden 110 Kilo, 2 Metre Uzunluğunda Yayın Balığı Çıktı
Yarışmayı Bırakacağı Konuşulan Jüri Üyesi, Son Noktayı Koydu
Abd'nin Kirli Stratejisi: Türkiye'yi Durdur, Suriye'yi Böl
Hücre Evinde Kıstırılan 4 Pkk'lı Böyle Öldürüldü
İstanbul'da 4 İlçeye Şafak Baskını! 3 Pkk'lı Gözaltında
Erdoğan 'çalışma Başlattık' Dedi, Yüksek Faize Neşter Geliyor
Kocasından Ölü Taklidi Yaparak Kurtulan Kadın, Vahşeti İlk Kez Anlattı
1,5 Milyonluk Penguen Sürüsü Keşfedildi! Uzaydan Da Görüntülenmişti
Hocasının Kalp Masajıyla Hayata Dönen Futbolcu, 21 Gün Sonra Öldü
Rafael Nadal'dan Kötü Haber! Sevenlerini Üzdü
Baba-Oğul 2 Saat Arayla Vefat Etti! Cenaze İşlemleriyle İlgileniyordu
Ukrayna İle Rusya Arasında Doğal Gaz Krizi! Poroşenko, Tek Taraflı İptale Karşı Uyardı
Menbiç'te Pkk'ya Büyük Şok! Köylüler Teröristleri Kovdu
Ünlüler Ve Gönüllüler Birbirine Girdi! Survivor'da 'sakatlık' Kavgası
Netanyahu'nun Zor Anları! 5 Saat Boyunca Evinde Sorgulandı

Facia kıl payı önlendi, yola yerleştirilen bomba düzeneği imha edildi

FACİA KIL PAYI ÖNLENDİ, YOLA YERLEŞTİRİLEN BOMBA DÜZENEĞİ İMHA EDİLDİ

Son dakika... Denizli'de trafik lambalarının olduğu bölgede elektrik panosu içine yerleştirilen bomba düzeneği son anda fark edilerek kontrollü olarak imha edildi.

Tarih : 02 Mart 2018, 23:30
Puan Ver : Facia Kıl Payı Önlendi, Yola Yerleştirilen Bomba Düzeneği İmha Edildi(7/10)3

Denizli'yi şehir içinden Antalya'ya bağlayan karayolu üzerindeki Ulus Kavşağı'nda trafik lambalarının olduğu bölgedeki elektrik panosu içine bırakılan bomba düzeneği, bomba imha ekibi tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Yol kapatılırken, Antalya istikameti için araçlar farklı alternatiflere yönlendirildi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Denizli Ulus caddesinde saat 22.00 civarında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Polis ekiplerinin Ulus caddesi üzerinde şüpheli fünye ile infilat ettiği bildirildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınarak, cadde trafiğe kapatıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Facia  Kıl  Payı  Önlendi  Yola  Yerleştirilen  Bomba  Düzeneği  İmha  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER