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facebook'un gizlilik esasları sitesi yenilendi

FACEBOOK'UN GİZLİLİK ESASLARI SİTESİ YENİLENDİ

Veri gizliliği, yönetimi, şeffaflık ve kişisel verilerin kullanımı konusunda insan odaklı bir yaklaşım benimseyen ve kişilere daha fazla kontrol gücü vermek için çalışan Facebook, 28 Ocak'ta kutlanacak olan Veri Gizliliği Günü kapsamında Gizlilik Esasları sitesini yenilediğini duyurdu.

Tarih : 31 Ocak 2017, 12:03
Puan Ver : Facebook'un Gizlilik Esasları Sitesi Yenilendi(6/10)5


Veri gizliliği, yönetimi, şeffaflık ve kişisel verilerin kullanımı konusunda insan odaklı bir yaklaşım benimseyen ve kişilere daha fazla kontrol gücü vermek için çalışan Facebook, 28 Ocak'ta kutlanacak olan Veri Gizliliği Günü kapsamında Gizlilik Esasları sitesini yenilediğini duyurdu.



Facebook topluluğundan alınan geri bildirimler doğrultusunda mobilden çok daha kolay erişilebilir hale gelen yeni Gizlilik Esasları sitesine; aralarında Türkçe'nin de bulunduğu 44 dilde erişilebiliyor.

İlk olarak 2014 yılında kullanıma sunulan Gizlilik Esasları sitesi, insanların Facebook'taki bilgilerini yönetmesine yardımcı olacak faydalı ipuçları ve 32 interaktif kılavuz içeriyor.



Söz konusu kılavuzlardan bazıları şöyle:



Gizliliğinizi Yönetin: Facebook'ta güvenli bir biçimde paylaşım yapabilmeniz için gizlilik ayarlarınızı nasıl kişiselleştirebileceğiniz hakkında bilgi verir.



Güvende Kalın: Hesabınızın güvenliğini nasıl artırabileceğinizi ve Facebook'un bu konunda size nasıl yardım edebileceğini keşfetmenizi sağlar.



Reklam: Size gösterilen reklamları nasıl kontrol edebileceğiniz hakkında bilgi verir.



Birlikte Çalışma: Facebook ailesindeki şirketlerin, deneyiminizi daha iyi hale getirmek için birlikte nasıl çalıştıkları hakkında bilgi verir.



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