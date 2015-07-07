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facebook'un gelecek planları belli oldu!

FACEBOOK'UN GELECEK PLANLARI BELLİ OLDU!

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook'ta; “İnsan iletişimini daha iyi hâle getirebilmek için geliştirmeyi umduğumuz bazı trendler –Modalar- var“ başlığıyla bir mesaj paylaştı.

Tarih : 07 Temmuz 2015, 09:57
Puan Ver : Facebook'un Gelecek Planları Belli Oldu!(10/10)8


Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook'ta; “İnsan iletişimini daha iyi hâle getirebilmek için geliştirmeyi umduğumuz bazı trendler –Modalar- var“ başlığıyla bir mesaj paylaştı.



Mesajda; “İnsanlar gün geçtikçe daha gelişmiş ve zengin şekilde paylaşımlar yapmaya başlıyor. Eskiden mesajlaşırken sadece metin kullanırdık şimdi genelde fotoğraf kullanıyoruz.



Gelecekte video daha da yaygınlaşacak ve fotoğraftan çok daha önemli bir hale gelecek. Bunlardan sonra ise tüm duygularımızı ve duyusal deneyimlerimizi istediğimiz zaman insanlarla paylaşabilir hale geleceğiz” diye konuştu. Zuckerberg konuşmasının devamında ise şunları söyledi;



“İnsanlar geçmişe oranla daha sık iletişim kurmaya başladı. Eskiden kocaman bilgisayarlarımız vardı şimdi ise bunlar cebimizde taşıyabileceğimiz boyutlara geldi.



Ancak buna rağmen biz bu cihazları sürekli değil günün bazı bölümlerinde kullanıyoruz. Gelecekte giyilebilir teknolojilerin gelişmesiyle bu cihazları sürekli kullanır hale gelebileceğiz. Bu da bizim iletişimimizi geliştirecek.



Günün birinde teknoloji sayesinde birbirimize direkt düşüncelerimizi gönderebileceğimize inanıyorum. Aklınıza gelen bir düşünceyi istediğiniz takdirde arkadaşlarınız tarafından da eş zamanlı olarak deneyimlenebilecek. İşte bu yaşadığımız en yüksek iletişim seviyesi olacak”



Reddit Kullanıcıları Arıza Çıkardı!

 






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