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facebook'un fotoğraf arama motoru nesneleri tanıyor

FACEBOOK'UN FOTOĞRAF ARAMA MOTORU NESNELERİ TANIYOR

Facebook bugün yapay zekalı yeni bir görsel arama motorunu tanıttı. Sosyal medya devinin yeni arama yeteneği, artı fotoğraflardaki nesneleri tanıyacak.

Tarih : 06 Şubat 2017, 09:37
Puan Ver : Facebook'un Fotoğraf Arama Motoru Nesneleri Tanıyor(5/10)4


Facebook bugün yapay zekalı yeni bir görsel arama motorunu tanıttı. Sosyal medya devinin yeni arama yeteneği, artı fotoğraflardaki nesneleri tanıyacak.



Zuckerberg'ün, yapay zeka araştırmalarına yatırdığı milyar dolarların meyveleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Facebook'un yeni fotoğraf arama motoru sayesinde kullanıcılar, fotoğrafın içindeki nesnelere göre arama yapabilecek. Örneğin, “mavi tişört giydiğim fotoğraflarım,” şeklinde bir arama, kullanıcının mavi tişörtlü tüm fotoğraflarını getirecek.



Bu yeni özellik, internet dünyasında önemli bir devrim de yaratacak gibi görünüyor. Benzer özellikleri yayına alacak olan rakipleriyle beraber internette artık “içeriğine” göre fotoğraf arama özelliğinin yaygınlaşacak. Google'da fotoğraf ararken, “içinde kadın sürücü olan yeşil renkli otomobil” biçiminde aramalar yapılabilmesi artık mümkün olacak.



Bu özellik aynı zamanda, şiddet veya pornografi içeren fotoğrafları tespit edip yayından kaldırmak için de kullanılabilecek.



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