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facebook'un drone'u havalandı!

FACEBOOK'UN DRONE'U HAVALANDI!

Sosyal medya devi Facebook'un yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı Aquila insansız hava aracı sonunda havalandı. Güneş enerjisiyle çalışan bu uçak, internetin olmadığı bölgelere internet dağıtacak.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 17:09
Puan Ver : Facebook'un Drone'u Havalandı!(10/10)12


Sosyal medya devi Facebook uzun süredir üzerinde çalıştığı projede artık sona geldi. Güneş enerjisi ile çalışan ve internet sağlayan Aquila projesi başarılı bir şekilde havalandı ve test uçuşunu başarıyla tamamladı.



28 Haziran'da gerçekleştirilen uçuşta, Aquila 96 dakika havada kaldı ve tamamen uzaktan kumandalarla hareket ettirildi. Uçağın kanat genişliği neredeyse standart uçaklarla aynı boyutta. Buna karşın ağırlığı ise sadece bir otomobilin 3'te 1'i kadar. Facebook mühendisleri, Aquila'nın 5 bin watt enerji ile 18 kilometre yükseklikte uçabileceğini ifade ediyor. Yani yaklaşık 3 saç kurutma makinesinin harcadığı enerjiye tekabül ediyor.








Etiketler: Facebook  Un  Drone  U  Havalandı    haber

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