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facebook'un dev güneş enerjili uçağı semalarda!

FACEBOOK'UN DEV GÜNEŞ ENERJİLİ UÇAĞI SEMALARDA!

Facebook'un internetsiz milyarlarca insana internet ulaştırmayı amaçlayan uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi!

Tarih : 23 Temmuz 2016, 11:28
Puan Ver : Facebook'un Dev Güneş Enerjili Uçağı Semalarda!(9/10)9


Facebook, yıllar süren bekleyişin ardından güneş enerjisiyle çalışan uçaklarını ilk kez uçurdu. Aquila adlı insansız uçak, 90 dakika gökyüzünde kaldı - Facebook'a göre bu, planlanandan üç kat daha uzundu.Aquila ilk olarak Mart 2015'tek F8 konferansında tanıtılmıştı, ancak şimdiye kadarki uçuşlar daha küçük modellerde gerçekleştirilmişti. Uçağın ana amacı ise dünyada internet erişimi olmayan 4 milyar kişiye internet bağlantısını ulaştırmak. Boeing 737'ye yakın bir kanat genişliğine sahip uçak tamamlandığında, 18km ile 27 km arasında irtifada üç ay boyunca uçması gerekecek. Uçağın bu süre boyunca havada kalması gerekecek ancak sadece bir mikrodalga fırın veya saç kurutma makinesi kadar enerji harcaması bekleniyor.








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