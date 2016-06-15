Daha önce Messenger'ı yüklemeleri için adeta kullanıcıları baskı yapan Facebook, yeni bir “zorlamanın” daha işaretlerini veriyor.



Daha önce Messenger'ı yüklemeleri için adeta kullanıcıları baskı yapan Facebook, yeni bir “zorlamanın” daha işaretlerini veriyor.



Sosyal medya servisi Facebook, geçtiğimiz günlerde, 7 Haziran 2016 tarihini “deadline” olarak göstererek, abonelerine Messenger'ı yüklemelerini salık vermiş; aksi takdirde kısa süre içinde, yazışmalarına ulaşamayacağını, dolaylı yoldan belirmişti.



Facebook'un şimdiki hedefi ise, abonelerine Moments uygulamasını yükletmek yönünde. Sosyal medya devinin açıklamasına göre, Moments'i yüklemeyen kullanıcılar; senkronize fotolarına ulaşamayacak ve oto-senkranizasyon uygulamasından da, otomatik olarak yoksun kalacak.



Ünlü teknoloji sitesi Techrunch'a göre; kullanıcılar, özel albümlerine yönelik bildirimleri, eğer Moments uygulamasından faydalanmayı tercih etmezse; ne e-posta ne de akıllı telefonda edinemeyecek. Kullanıcılar söz dinler(!) ve uygulamayı yüklerler ise sorun yaşanmayacak. Aksi takdirde, senkronize fotoğrafların yok olması halinde, geri getirilmesi epey zorlu bir süreci temsil edecek.



Sosyal medya servisi de, Microsoft'un Windows 10 güncellemesi gibi bir uygulamayı tercih ediyor. Kimi kullanıcılar bunu can sıkıcı ve mahremiyet zedeleyici olarak nitelendirirken, diğerleri ise çağa uyumlu olmak biçiminde tanımlıyor. Karar ise, siz sosyal medya servisi kullanıcılarının…



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