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facebook'tan yeni reklam modeli: slideshow

FACEBOOK'TAN YENİ REKLAM MODELİ: SLİDESHOW

Facebook, uzun zamandır reklam özelliği ile firmaların ve ajansların bir numaralı reklam platformlarından bir tanesi. Ancak artık Facebook reklamları daha da çeşitlenecek. Facebook, Slideshow adını verdiği yeni reklam türünü duyurdu. Detayları haberimizde.

Tarih : 04 Kasım 2015, 09:32
Puan Ver : Facebook'tan Yeni Reklam Modeli: Slideshow(9/10)11


Facebook, uzun zamandır reklam özelliği ile firmaların ve ajansların bir numaralı reklam platformlarından bir tanesi. Ancak artık Facebook reklamları daha da çeşitlenecek. Facebook, Slideshow adını verdiği yeni reklam türünü duyurdu. Detayları haberimizde.



Dünyanın en büyük platformu olan Facebook, 1.5 milyara yaklaşan nüfusuyla, dünyadaki çoğu ülkeden daha kalabalık. Bu özelliğini kendine bir gelir modeli olarak kullanan Facebook, reklam verenler için yeni bir servis duyurdu. Reklamı görecek olan bizler yani kullanıcılar için de bu önemli bir yenilik.



Slideshow adı verilen özellik, aslında adından da anlaşılabileceği üzere bir slayt gösterisi. Facebook, reklam verenler için hazırladığı bir sayfada tıpkı GIF dosyaları gibi slayt şeklinde reklamlar hazırlanmasını mümkün kılıyor. Bu sayede hareketli görseller şeklinde istenilen reklam gösterilebiliyor. Peki ama bu özelliğin amacı ne?



Facebook, resmi blog sayfasında yaptığı açıklamada, yeni özelliğin henüz gelişmemiş ülkeler için olduğunu vurguladı. Facebook Slideshow reklamları, yüksek internet hızına sahip olmayan ülkelerde reklam gösterimi yapmak için hazırlanmış. Videoların yüklenmesi uzun süreceği için, slaytlar şeklinde reklamlar gösterilebilecek.



Reklam verenler, reklamları ile ilgili görselleri kendileri için özel olarak hazırlanan sayfaya yükleyecek, daha sonra ise tıpkı PowerPoint isimli yazılım gibi slayt hazırlayacak. Hangi resmin kaç saniye gözükeceği, görsellerin sırası ve geçiş efektleri bu sayfadan ayarlanabilecek. Yeni özellik, akıllı telefon olmayan ancak internet erişimi olan basit telefonlarda da çalışabilecek.



LeTV Le1s dikkat çekecek!








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