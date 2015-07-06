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facebook'tan yeni reklam hamlesi!

FACEBOOK'TAN YENİ REKLAM HAMLESİ!

Sosyal medya devi Facebook, YouTube'un peşinden reklam yayınının benzerini kendi platformu için yer verecek.

Tarih : 06 Temmuz 2015, 09:32
Puan Ver : Facebook'tan Yeni Reklam Hamlesi!(10/10)8


Sosyal medya devi Facebook, YouTube'un peşinden reklam yayınının benzerini kendi platformu için yer verecek.



1.4 milyar aktif kullanıcısı olan Facebook, reklam gelirlerini arttırmak için bazı yeni hamlelerde bulunmaya hazırlanıyor.



Dünyanın en büyük sosyal ağı olarak görülen Facebook'un yeni reklam politikasında bazı değişikliklere gidiliyor. YouTube'un kendi videolarında yaptığı reklam yayınlarının benzerine sosyal medya devi kendi platformu için geçiş yapmaya hazırlanıyor. 1.4 milyar aktif kullanıcısı olan sosyal ağın reklam gelirlerini artırmak için yeni özelliğini kullanıma sunmaya hazırlandığı söyleniyor.



Bir süredir haber kaynağı içerisinde reklam görüntüleyen sosyal medya devi kısa süre içinde videolarında da reklam yayınına başlayacak. Şirkete yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Facebook'un yeni planları arasında video klipler arasında reklam gösterme fikri yer alıyor.



ABD merkezli sosyal medya devi YouTubebenzeri bir gelir paylaşımı stratejisi izlemeyi düşünüyor. Buna göre video reklamlarından kazanılan gelirlerin yüzde 55'i video sağlayıcısına, geriye kalan yüzde 45'lik dilimi ise Facebook'a aktarılacak.



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