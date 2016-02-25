FACEBOOK'TAN YENİ ÖZELLİKLER. ARTIK...
Yüz milyonlarca kullanıcısı olan sosyal paylaşım sitesi Facebook tarafından, içeriklerle ilgili ‘beğen' butonuna ‘reaksiyonlar' adı altında yeni özellikler eklendi.
Yüz milyonlarca kullanıcısı olan sosyal paylaşım sitesi Facebook tarafından, içeriklerle ilgili ‘beğen' butonuna ‘reaksiyonlar' adı altında yeni özellikler eklendi.
Kullanıcılar, bundan böyle gelişme ve sosyal medya platformundaki içeriklerle ilgili neler hissettiklerini daha detaylı ifade edebilme imkanına kavuştu. Yeni reaksiyonlar arasında beğenin yanı sıra kalp şeklinde ‘muhteşem', gülümseme, inanılmaz, üzgün, kızgın şekillerinde ikonlar yer alıyor.
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