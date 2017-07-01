FACEBOOK'TAN ÜCRETSİZ Wİ-Fİ
Dünyanın farklı noktalarında internet erişiminin genişlemesi adına çalışmalar yapan sosyal medya devi yakınlardaki ücretsiz Wi-Fi noktaları gösteren özelliğini açtı
Geçtiğimiz yıl kullanıcıların etrafındaki ücretsiz kullanılabilecek kablosuz ağ noktalarını bulmasını sağlayan akıllı telefon uygulamasını test etmeye başlamıştı. WiFi Bul adlı özelliğini daha önce sadece birkaç ülkeye açarak test eden Facebook, akıllı telefon uygulaması üzerinden ücretsiz Wi-Fi avlayan özelliğini devreye aldı.
WiFi bul özelliği ile kullanıcılar bulundukları konumdaki ücretsiz kablosuz ağlara bağlanarak internete giriş yapabilecekler. Bu özelliği çalıştırdığınızda haritada ücretsiz Wi-Fi noktasının adını, mekanın adını ve Facebook'taki işletme bilgilerini çalışma saatleriyle birlikte görüntüleyebiliyorsunuz. Ancak işletmelerin bu özelliği kullananların telefonunda görüntülenmesi için sisteme ağlarını kaydettirmeleri gerekiyor. Yani ücretsiz olan her Wi-Fi noktası haritada gösterilmeyecdek, sadece Facebook'a kayıtlı olanlar belirecek.
Facebook'un yaptığı duyuruda hücresel ağın zayıf olduğu alanlarda ve özellikle seyahat eden insanlar için yararlı olacağı belirtilmiş. İnternet erişimini artırmak ve Facebook kullanım oranını yükseltmek için hayata geçirilen özellik şirkete haritalarda ve işletmelerle olan işbirliğinde yeni açılımlar sağlayabilir.
kaynak:habertürk
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