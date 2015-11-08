FACEBOOK'TAN TANIŞTIĞI LİSELİ KIZA TECAVÜZ ETTİ
Antalya'nın Kepez ilçesinde 14 yaşındaki liseli genç kız İ.B'nin internet sitesi facebook'tan tanıştığı 19 yaşındaki S.Ç'nin tecavüzüne uğradığı iddia edildi. S.Ç, hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hürriyeti kısıtlama suçlarından dava açıldı.
Olay Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, PVC doğrama işi yapan 19 yaşındaki S.Ç, internet sosyal paylaşım sitesi olan facebook'tan lisede okuyan 14 yaşındaki İ.B'yle tanıştı. Birbirlerine telefon numaralarını veren S.Ç, ile İ.B kısa süre sonra samimiyeti artırıp arkadaş oldu. Arkadaş olan PVC doğramacası ile liseli kız arasında duygusal gelişmeler de yaşandı.
İLİŞKİYE GİRMEDİK, EL ELE TUTUŞTUK...
24 Aralık 2014'te lise öğrencisi İ.B.'nin eve gelmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Aile, durumdan İ.B.'nin okulu ve rehber öğretmeni de bilgilendirdi. Bir gün sonra okula gelen İ.B, gece yaşadıklarını rehber öğretmenine anlattı. İ.B, geceyi facebook'tan tanıştığı S.Ç'nin evinde geçirdiğini söyledi. S.Ç ile ilişkiye girdiğini de belirten İ.B'nin beraketini de kaybettiği tespit edildi. Bunun üzerine S.Ç. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'hürriyeti kısıtlama' suçlarından dava açıldı.
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