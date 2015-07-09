

Facebook'tan sizi kimlerin sildiğini öğrenmek artık çok kolay.



Facebook bu konuda Twitter'a özenmiş olabilir. Twitter'ın ‘Who Unfollowed Me(kim beni takibi bıraktı?)' uygulamasının bir benzeri olarak çıkmış olan ‘Who Deleted Me on Facebook (Facebook'ta beni kim sildi?' uygulaması kısa bir süre önce iOS ve Android platformu için kullanıcılara sunuldu.



Uygulama ile profilinizi arkadaş listesinden çıkaranları detaylı bir şekilde öğrenebileceksiniz. Uygulamayı indirdikten sonra gelişmeler size sürekli olarak gösteriliyor. Ancak uygulmayı indirdikten sonraki gelişmeler kullanıcılara gösteriyor. Yani öncesinde sizi arkadaşlıktan çıkaranları göremiyorsunuz.











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