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facebook'tan sizi kim sildi öğrenin

FACEBOOK'TAN SİZİ KİM SİLDİ ÖĞRENİN

Facebook'tan sizi kimlerin sildiğini öğrenmek artık çok kolay.

Tarih : 09 Temmuz 2015, 09:31
Puan Ver : Facebook'tan Sizi Kim Sildi Öğrenin(7/10)6


Facebook'tan sizi kimlerin sildiğini öğrenmek artık çok kolay.



 Facebook bu konuda Twitter'a özenmiş olabilir. Twitter'ın ‘Who Unfollowed Me(kim beni takibi bıraktı?)' uygulamasının bir benzeri olarak çıkmış olan ‘Who Deleted Me on Facebook (Facebook'ta beni kim sildi?' uygulaması kısa bir süre önce iOS ve Android platformu için kullanıcılara sunuldu.



Uygulama ile profilinizi arkadaş listesinden çıkaranları detaylı bir şekilde öğrenebileceksiniz. Uygulamayı indirdikten sonra gelişmeler size sürekli olarak gösteriliyor. Ancak uygulmayı indirdikten sonraki gelişmeler kullanıcılara gösteriyor. Yani öncesinde sizi arkadaşlıktan çıkaranları göremiyorsunuz.



 



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