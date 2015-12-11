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facebook'tan internetsiz uygulama

FACEBOOK'TAN İNTERNETSİZ UYGULAMA

Facebook kullanıcıları, artık internetsiz ortamlarda da her şeyden haberdar olacak ve paylaşımlara yorum yazabilecek.

Tarih : 11 Aralık 2015, 10:48
Puan Ver : Facebook'tan İnternetsiz Uygulama(4.8/10)7


Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin hesabının olduğu sosyal paylaşım sitesi Facebook, artık internetsiz ortamlarda veya internetin zayıf olduğu metro, tünel gibi yerlerde de kullanıcılarının habersiz kalmayacaklarını ve paylaşımlara yorum yazabileceklerini duyurdu.



Facebook, şirketle ilgili yeni gelişmeleri paylaştığı haber odası sitesinden konuyla ilgili bir duyuru yayınladı. Sosyal paylaşım sitesi duyurusunda, "haber takviyesi" adı verilen yeni uygulamayı tanıttı.



Duyuruda, "Amacımız, insanların kendileri için en değerli hikayelerle bağ kurmalarına yardımcı olmaktır. Artık Facebook kullanıcıları, internetsiz ortamlarda veya internetin zayıf olduğu metro, tünel gibi yerlerde de habersiz kalmayacaklar" ifadesi kullanıldı. Şirket, kullanıcılarının internet olmayan veya zayıf olduğu ortamlarda bile paylaşımlara yorum yazabileceklerini ve bu yorumların daha sonra internet bağlantısı kurulduğunda arkadaşları tarafından görülebileceğini açıkladı.








Etiketler: Facebook  Tan  İnternetsiz  Uygulama    haber

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