Facebook Messenger önemli bir özelliği devreye almak için son hazırlıklarını yapıyor. Herkese açık sohbet odalarının geleceği kesinleşene platformda bu sayede herkese açık dedikodu odaları kurulmuş olacak. Özelliğin nasıl çalıştığını ve detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Facebook Messenger önemli bir özelliği devreye almak için son hazırlıklarını yapıyor. Herkese açık sohbet odalarının geleceği kesinleşene platformda bu sayede herkese açık dedikodu odaları kurulmuş olacak. Özelliğin nasıl çalıştığını ve detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook her geçen gün daha fazla özellik kattığı Messenger uygulamasını daha da geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde SMS alma ve yazma özelliğinin de geldiği uygulama da doğrudan uygulama üzerinden gelen kısa mesajları okuyabilmek ve yeni mesaj yazabilmek mümkün hale gelmişti. Sayfalar için de bot özelliğini devreye alan firma bu sayede basit sorular sorulduğunda otomatik olarak cevap verilen bir sistemi devreye almıştı. Ülkemizde de pek çok firma tarafından kullanılan bu hizmetin daha da geliştirileceği ifade ediliyor.



Firmanın yeni özelliği ise herkese açık sohbet odaları. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan uygulama güncellemesi ile gelen bu destek firma tarafından kapalı olarak tutuluyordu. Geliştitiricilerin bu kodları fark etmesi üzerine sorular yönetilmesine rağmen Facebook özellik hakkında bilgi vermekten kaçınıyordu. Şimdi ise özellik devreye alınıyor.



Facebook Messenger'a Herkese Açık Sohbet Odaları



Özellik ile birlikte kullanıcılar bir konu hakkında sohbet odası oluşturarak orada kendi aralarında konuşmaya başlayacak. Ancak bu konuşmalar herkese açık şekilde okunabilir olacak ve isteyen kullanıcılar bu konuşmaya doğrudan dahil olarak bir şeyler yazabilecek. Değişik bir konsepti temel alan özelliğin ne kadar başarılı olacağı bilinmezken firma trollerin dadanmaması için katılımcıların yönetici tarafından onaylanması gibi bir sistemi de devreye alacak.



İlk olarak Kanada ve Avustralya'da kullanıma sunulacak olan herkese açık sohbet odaları eğer sorunsuz çıkar ve başarı gösterirse dünya genelinde kullanıma sunulacak. Sohbet odalarının herkese açık olması nedeniyle tartışmaların nasıl önüne geçileceği ve nasıl düzenli bir ortam bulundurulacağı bilinmiyor.



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