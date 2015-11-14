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FACEBOOK'TAN ‘HAYATTAYIM' ÖZELLİĞİ!


FACEBOOK'TAN ‘HAYATTAYIM' ÖZELLİĞİ!
Tarih : 14 Kasım 2015, 11:11
Puan Ver : Facebook'tan ‘Hayattayım' Özelliği!(7/10)4


Facebook, Paris'te yaşanan korkunç saldırı sonrası ilk olarak 2014 yılında Japonya'da yayına geçen ‘Safety Check' (güvenlik durumu kontrolü) özelliğini dereye soktu. Paris'te yaşayan vatandaşlardan yakınlarına güvenli bölgede olduklarına dair bir bildirim yolladı. Paris'te yakınları olanlar Facebook Güvenlik Durumu Kontrolü servisi üzerinden durumlarını kontrol edebiliyor.

Facebook'un 2014 yılında Japonya'da yayına geçen ‘Safety Check' (güvenlik durumu kontrolü) özelliği doğal felaketler yada terör saldırıları sonrası insanların yakınlarından haberdar olmasını sağlayor.



‘FELAKET BÖLGESİNDE DEĞİLİM'

Uygulama çalışma prensibi de oldukça basit. Facebook'a en son giriş yaptığınız yer baz alınarak yakınınızda bir felaket olduysa size bir bildirim gönderiliyor. Bu bildirimde ‘güvendeyim' ya da ‘felaket bölgesinde değilim' seçenekleri bulunuyor. Ayrıca uygulama kaç arkadaşlarınızın güvende olduğunu kaçının henüz bildirime dönüş yapmadığını da gösteriyor. Bu özellik, 2011'de yaşanan deprem ve ardından ortaya çıkan tsunami sonrası Japonlar'ın geliştirdiği ‘Disaster Message Board' (felaket mesaj tahtası) uygulamasının bir uzantısı.








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