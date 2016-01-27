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FACEBOOK'TAN GELEN SAHTE MESAJLARI ASLA AÇMAYIN!


FACEBOOK'TAN GELEN SAHTE MESAJLARI ASLA AÇMAYIN!
Tarih : 27 Ocak 2016, 11:38
Puan Ver : Facebook'tan Gelen Sahte Mesajları Asla Açmayın!(6/10)8


Comodo Antivirüs Laboratuvar Ekiplerine yönelik olarak siber saldırgan kişiler; rastgele kullanıcıların hedeflenmiş olduğu kimlik avı (phishing) kampanyası yürütmektedir ve kötü amaç içerisinde yazılımı (malware) yaymak amacıyla Facebook içeriği tarzında görünmekte olan sahte bir elektronik mesajlar gönderdiği vurgulandı.

Facebook hesaplarına gelen bu mesajlar tıklandığında kötü amaçlı yazılım bilgisayarlara ya da telefonlara bulaşmış oluyor. Kötü amaçlı yazılım içeren elektronik mesajlarda "Size kısa bir sesli elektronik posta gönderildi", "Bir ses kaydı gönderildi", "Sesli bir uyarı kaçırdınız", "Sesli bir hatırlatmanız var", "Sesli bir bildirim aldınız" şekillerinde olabiliyor.

Elektronik mesajın içinde yer alan kötü amaçlı yazılım; ek biçiminde gönderilmiş bir zip dosyası oluyor. Zip dosyasının içerisinde bir çalıştırılabilir dosya bulunuyor.

 








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