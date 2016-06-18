Belki de Facebook Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn'in beyanı sizi düşüncelere sevk etmeyebilir ancak, biz, bu beyanla birlikte sosyal medya servisinin amacından iyice sapacağına yönelik işaretler alıyoruz.



Belki de Facebook Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn'in beyanı sizi düşüncelere sevk etmeyebilir ancak, biz, bu beyanla birlikte sosyal medya servisinin amacından iyice sapacağına yönelik işaretler alıyoruz.



Mark Zuckerberg ve Harvard'taki arkadaşları Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz ve Chris Hughes, Facebook'u kurarken, eski arkadaşlarla yeniden bir bağ oluşturma ve o eski arkadaşların yakın çevreleri sayesinde, yeni arkadaşlar edinme fırsatı sunmayı hedeflemişlerdi. Bu hedef, tüm dünyada kabul gördü ve pek çok kullanıcı, geçmiş ile geleceği, Facebook sayesinde ölümsüzleştirdi.



Ne var ki son bir yılda, Facebook'un amacından saptığını düşünüyoruz. Sizin arkadaşınız gibi davranıp, iyi niyetinizden faydalanmaya sağlayan kişiler ortaya çıkacaktı. Bu açıdan itirazımız yok. Zira insanlık tarihinin başından beri, kötülük var olmuştur. Lakin sosyal medya servisinin, iletişimden ziyade yorumlu bir “video paylaşım” sitesine dönüşmesi büyük bir hayal kırıklığı.



Fortune dergisine göre “Dünyanın en güçlü kadını” unvanına layık görülen Nicola Mendelsohn, son bir yılın ardından gelecekle ilgili tahminlerde bulundu.



Nicola Mendelsohn, “Beş yıl içerisinde Facebook iletilerinin çoğu ‘nasılsın, seninle üniversitede tanışmıştık, beni hatırladın mı' formatından ziyade, video paylaşımı ve alttaki yorumlar seviyesine indirgenecek. Videolar, sosyal medya servisini adeta işgal edecek. Son bir yılda, resim ve video paylaşımı inanılmaz ölçüde arttı. Bu bağlamda söyleyebileceğim üç şey var: Video, video ve yine video” ifadelerini kullandı.



Nicola Mendelsohn “Evet, doğrusu sosyal medya servisi üzerinden video paylaşımı, bilgi aktarımı için harika bir yol. Yine de, eski usulleri özlememek elde değil.” açıklamasını yaparken, durumdan hem memnuniyetini, hem de az da olsa memnuniyetsizliğini vurguluyor.



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