Facebook, Lifestage isimli yeni bir uygulamanın çıkmasına öncülük ediyor. Facebook'tan bağımsız olan bu uygulamanın detayları sizlerle.



Facebook, Lifestage isimli yeni bir uygulamanın çıkmasına öncülük ediyor. Facebook'tan bağımsız olan bu uygulamanın detayları sizlerle.







Facebook'un en genç çalışanlarından Micheal Sayman tarafından geliştirilen Lifestage isimli uygulama, lise çağındaki gençleri hedefliyor. Yapısı itibariyle Snapchat'e benzeyen uygulama, Facebook'un bir kez daha Snapchat'i kopyaladığı şeklinde eleştirilmesine sebep olsa da dikkat çekici bir uygulama olduğunu söylemek lazım. İşte Lifestage uygulamasının detayları.











Lifestage ne işe yarıyor?



19 yaşındaki Micheal Sayman tarafından ortaya atılan fikir, Facebook'un dikkatini çekmiş olmalı ki video tabanlı bu uygulamaya an itibariyle iOS platformunda kullanılabiliyor.



Uygulamanın amacı lise çağındaki öğrencileri hem kendi okulları içerisinde hem de çevre okullar içerisinde sosyalleştirmek. Bu noktada Snapchat ve diğer platformlardan sıyrılıyor. Ancak uygulamanın video tabanlı olması ve Snapchat hikayeleri gibi videolar eklenmesi dikkat çekiyor.



İlk uygulamasını 13 yaşında yayınlayan Micheal Sayman için bu aslında yeni bir tecrübe değil. Facebook'un F8 geliştirici konferansına davet ettiği Sayman, bugün artık Facebook desteği ile bir uygulama geliştirip yayınlayacak kadar önemli bir Facebook çalışanı.



Micheal Sayman, başta Facebook olmak üzere, Instagram, Twitter ve Snapchat gibi popüler sosyal platformların profil tanımlama kısmının yetersiz olduğunu söylüyor. Lifestage isimli uygulamanın bu açığı kapatacağını düşünüyor. Lifestage uygulaması içerisinde kullanıcı profilleri özçekimler ve videolar haricinde favori aktiviteler, en yakın arkadaşlar, müzik zevki gibi farklı içeriklerle zenginleştiriliyor. Kullanıcıların bu şekilde birbirlerini daha iyi tanıyabilecekleri söyleniyor.







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