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facebook'tan anneler günü sürprizi

FACEBOOK'TAN ANNELER GÜNÜ SÜRPRİZİ

Facebook Anneler Günü için ilgi çekici ve eğlenceli bir özelliği kullanıma sunuyor.

Tarih : 07 Mayıs 2016, 10:32
Puan Ver : Facebook'tan Anneler Günü Sürprizi(7/10)8


Bu özellik sayesinde Messenger kullanıcıları, Facebook'un belirttiğine göre, annelerine, anne olan arkadaşlarına ya da anne olsun ya da olmasın, hayatlarını güzelleştiren insanlara sanal çiçekler gönderebilecekler. Ayrıca Messenger kullanıcıları kısa bir süre boyunca anında mesajlaşma uygulamasında mor çiçek ikonu görecekler. Buna tıkladıklarında yazılı, fotoğraflı veya GIF animasyonlu tüm mesajlarını renkli çiçeklerle süsleyebilecekler.



Facebook Anneler Günü etiket paketi de sunuldu



Buna ek olarak Anneler Günü için yeni bir etiket paketi de sunuyor. Anne Sevgisi etiket paketi sayesinde insanlar anneler, annelik ve anne figürleri ile ilgili duygularını diledikleri gibi ifade edebilecekler.








Etiketler: Facebook  Tan  Anneler  Günü  Sürprizi    haber

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