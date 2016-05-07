

Bu özellik sayesinde Messenger kullanıcıları, Facebook'un belirttiğine göre, annelerine, anne olan arkadaşlarına ya da anne olsun ya da olmasın, hayatlarını güzelleştiren insanlara sanal çiçekler gönderebilecekler. Ayrıca Messenger kullanıcıları kısa bir süre boyunca anında mesajlaşma uygulamasında mor çiçek ikonu görecekler. Buna tıkladıklarında yazılı, fotoğraflı veya GIF animasyonlu tüm mesajlarını renkli çiçeklerle süsleyebilecekler.



Facebook Anneler Günü etiket paketi de sunuldu







Buna ek olarak Anneler Günü için yeni bir etiket paketi de sunuyor. Anne Sevgisi etiket paketi sayesinde insanlar anneler, annelik ve anne figürleri ile ilgili duygularını diledikleri gibi ifade edebilecekler.