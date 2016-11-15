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facebook'tan açıklama: iddialar deliliğin ötesinde

FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA: İDDİALAR DELİLİĞİN ÖTESİNDE

Amerika Birleşik Devletlerinde, sosyal medya servislerinin Başkanlık Seçimi'ne olan etkisi tartışılırken; Facebook iddialara sert yanıt verdi.

Tarih : 15 Kasım 2016, 12:04
Puan Ver : Facebook'tan Açıklama: İddialar Deliliğin Ötesinde(7/10)9


Amerika Birleşik Devletlerinde, sosyal medya servislerinin Başkanlık Seçimi'ne olan etkisi tartışılırken; Facebook iddialara sert yanıt verdi.



Facebook'un kurucuları arasında olan ve şu anda da sosyal medya devinin bir numaralı ismi konumunda bulunan Mark Zuckberg, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimine etki ettiği iddialarına ağır karşılık verdi. Mark Zuckerberg, “POTUS (President of The United States – Amerika Birleşik Devletleri Başkanı) seçimlerinde, Donald Trumph'ın yanında bulunduğumuza ve insanları manüpile ettiğimize dair gülünç iddialar söz konusu. Aslında bunlara gülünç demek bile yetersiz.



Düpedüz, delice suçlamalarla karşı karşıyayız. Elbette kullanıcılarımız destekleri adaylara dair mesajlar yazabilir ve demokratik sınırlar içinde paylaşımlarda bulunabilir. Bununla birlikte; Facebook olarak şu veya bu adayı desteklememiz ne etiktir, ne de gerçekçilikten gram da olsa nasibini almıştır. Derin bir empati yoksunluğu olduğunun farkındayım. Öyle ki, paylaşımlarda bulunan kişileri engellememiz dahi talep edildi. Oy verenlerin sahte veriler nedeniyle kandırıldığı iddia edildi. Tekrarlıyorum: Kullanıcıların paylaşımları, demokratik sınırlar içerisinde olduğu sürece kendileri bağlar. Biz, yanlış bilgilerin paylaşılmasına da, gerek şikayetler gerekse uzman birimlerimiz vasıtasıyla izin vermedik.” açıklamasında bulundu.



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