FACEBOOK'TAN 9 KAT DAHA HIZLI ÇEVİRİ!
Yeni geliştirilen yapay zeka teknolojisi sayesinde Facebook kullanıcılarının paylaşımları farklı dillere daha doğru ve 9 kat hızlı çevrilecek
Sosyal medya devi Facebook'un geliştirdiği yeni "yapay zeka" teknolojisinin 9 kat hızlı çeviri yapmaya imkan sağlayacağı duyuruldu.
Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin şu anda 45 farklı dilde çeviri hizmeti sunduğu belirtilerek, yeni geliştirilen yapay zeka teknolojisi sayesinde kullanıcıların paylaşımlarının farklı dillere çevirisinin daha doğru ve 9 kat hızlı olacağı bildirildi.
Açıklamada, Facebook mühendislerinin, CNN adı verilen bir bilgisayar kodu yöntemiyle insan beynine benzeyen yapay bir sinir ağı geliştirdiği aktarıldı.
Söz konusu yeni teknolojinin, farklı diller arasında kelimeleri tek başına çevirmek yerine kelime gruplarına odaklanıp anlamlarını kavradığı ve bu şekilde çeviri yaptığı bilgisine de açıklamada yer verildi.
kaynak:habertürk
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