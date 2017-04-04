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facebook'ta yoruma rekor para cezası!

FACEBOOK'TA YORUMA REKOR PARA CEZASI!

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerel bir mahkeme, Facebook yorumuyla bir kişiyi cinayetle suçlayan kullanıcıdan rekor para cezası talep etti.

Tarih : 04 Nisan 2017, 12:56
Puan Ver : Facebook'ta Yoruma Rekor Para Cezası!(7/10)4


ABD'deki yerel bir mahkeme, hem ülke çapında hem de küresel çapta emsal teşkil edecek bir karara imza attı.



ABD'nin North Caroline eyaletinde gerçekleşen bu olayda, yerel mahkeme bir Facebook kullanıcısının yorumda yer verdiği asılsız bilgiler nedeniyle hakkında yapılan şikayeti haklı buldu.



Olayda bahsedilen yorum yıllar önce oğlunu bir silah kazasında kaybeden kadın için yapıldı. Davyne Dial, kadın hakkında ağır bir ithamda bulunarak oğlunu kendisinin öldürdüğünü söyledi. Bu yoruma yerel mahkeme 500 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 800 bin TL) para ödeme cezası verdi. 500 bin doların 250 bin doları fiili hasarlar, geri kalanı ise tazminat olarak belirlendi.



 



kaynak:kaynakkulis








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