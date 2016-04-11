

Ancak bu konudaki en büyük engel, kullanıcıların zaman tünellerinde sadece arkadaşlarının veya takip ettiği sayfaların yüklemiş olduğu videoları görmesiydi. Bu sorunu çözmek için kolları sıvayan sosyal ağ devi, Facebook'ta yer alan tüm videoların aratabilmesini sağlayan yeni aracını duyurdu.







Geçtiğimiz günlerde Facebook üzerinden gerçekleşen tüm canlı yayınları görebileceğiniz yeni bir özellik duyuran şirket, şimdi de bu hizmetini videolara taşıyor. Facebook'un mobil sürümünde devreye sokulan yeni arama algoritması, artık girdiğiniz anahtar kelimelerle eşleşen videoları da size gösteriyor.







Shift'in haberine göre bu durum yeni videolar keşfetmek isteyen insanları ilgilendirdiği kadar Facebook'a video olarak içerik sağlayan kişi ve sayfaları da direkt olarak ilgilendiriyor. Çünkü video eklenirken girilen etiketler, daha sonra o videonun farklı insanlar tarafından bulunabilmesi adına oldukça önemli.







Facebook, bu yeni arama seçeneğiyle beraber insanların daha çok video yükleyeceğini düşünüyor. Çünkü eskiden yüklenen videolar sadece takipçilere ulaşırken, artık çok daha geniş bir kitleye ulaşabilecek.







İŞTE YENİLENEN DİĞER ÖZELLİKLER







Facebook bugün Messenger'ın 900 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştığını ve Messenger için yeni araçlar sunduklarını açıkladı. Messenger Codes, Messenger Usernames ve Messenger Links ile insanlar hızlı ve basit bir şekilde sohbet başlatabilecek.







Messenger Kodları (Messenger Codes) ile insanlar birbirlerinin kodlarını tarayarak anında sohbet edebilecek.



İnsanlar, Bağlantıları (Links) online olarak her yerde paylaşabilecek ve bu sayede anında sohbet başlatabilecek.







Aynı zamanda Kullanıcı Adları (Usernames) ile bağlantı kurabilme seçeneği de olacak. Facebook bu araçlar ile insanların Messenger'da arkadaşlarını bulmasını ve işletmelerle iletişime geçmesini kolaylaştırıyor.