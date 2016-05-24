

Alexa istatistiklerine göre dünya genelinde bir gün içerisinde Google'dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci site konumundaki Facebook, yeni özelliği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.







Dünya genelinde 1.59 milyar sayıda kullanıcıya sahip Facebook, canlı yayın videosu servisine yeni bir özellik eklendiğini açıkladı.







Facebook'un canlı yayın servisine eklenen yeni özellik ile birilkte, kullanıcılar artık 24saat kesintisiz bir şekilde canlı yayın yapabilecekler.







Halihazırda mevcut bulunan canlı yayının kalıcı olarak kaydedilememe sorununu odağına alan Facebook, yayını yapan kişinin videosunun bittiği andan itibaren kalıcı olarak kaydedileceğini, videonun saatler sonra dahi kullanıcılar tarafından izlenebileceğini ifade etti.