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facebook'ta videolara telif koruması geliyor

FACEBOOK'TA VİDEOLARA TELİF KORUMASI GELİYOR

Facebook, video paylaşım platformuna dönüşme yolunda yeni bir adım atıyor.

Tarih : 31 Aralık 2016, 11:25
Puan Ver : Facebook'ta Videolara Telif Koruması Geliyor(7/10)4


Facebook, video paylaşım platformuna dönüşme yolunda yeni bir adım atıyor.



 



Artık Facebook'a yüklenecek videolarda, aynı YouTube'da olduğu gibi müzik eserleri için telif koruması gelecek.



Facebook, aynı YouTube videolarında olduğu gibi artık siteye yüklenecek tüm videoları, telifli müzik eserleri açısından analiz edecek ve telifi korunan şarkılara yer veren videolar sistemden kaldırılacak.



Müzik yayıncıları uzun zamandır Facebook'tan bu adımı atmasını istiyordu. Facebook ise konuyu sürüncemede tutuyordu. Facebook'un müzik yayıncıları ile anlaşma yapacağı ve telifli eserlerin yayını konusunda daha yumuşak bir çözüm bulmaya çalışacağı da düşünülüyor.



Sistem devreye girdiğinde, Facebook kullanıcıları, kendileri hakkında çektikleri bir videoda, arka planda televizyonda çalan bir müzik eseri yüzünden bile videolarını kaldırmak zorunda kalabilecekler. Aynı sorun şu anda YouTube'da da yayınlanıyor. YouTube Vlogger'ları, çektikleri videolarda, arka planda duyulan, kontrol edilmesi zor sesler yüzünden dahi, telif hakları korumasına takılabiliyor.



Müzik yayıncıları ise bu yıl Facebook'ta, 900'e yakın telifli müzik eserinin videosunu yakaladıklarını ve bunların toplam 600 milyon izlenme rakamına ulaştığını vurguluyorlar.



Discovery kanalları Turkcell TV+ 'ta








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