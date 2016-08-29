

Antalya Kepez'deki seyir terası altında cesedi bulunan 22 yaşındaki Aydın Kesmeni'nin,iPhone 6 marka cep telefonu almak isteyen şüpheli 33 yaşındaki İsa G. tarafından kayalıklardan itilerek öldürüldüğü iddia edildi.







Isparta'dan geçen 17 Mart'ta Antalya'daki akrabalarını ziyarete gelen Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Aydın Kesmeni, 3 gün kaldığı kentte çeşitli yerleri gezdi. Kesmeni, gezdiği yerlerde çektiği fotoğrafları da sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştı. 20 Mart'ta Isparta'ya dönmek için yakınlarının yanından ayrılan Aydın Kesmeni'den bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.