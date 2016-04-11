

Facebook'un yaptırdığı bir araştırma, kullanıcıların Facebook'taki paylaşımlarındaki değişimi gün yüzüne çıkardı.



Popüler olduğu dönemlerde kullanıcıların kişisel görüşlerini, yorumlarını, özel hayatlarından fotoğrafları ve detayları paylaştıkları bir sosyal medya mecrası olarak ön plana çıkan Facebook artık bu özelliğini kaybediyor.



Facebook'un 2014 ortasından 2015 ortasına kadar geçen bir yıllık sürede yapılan paylaşımlar üzerinde yaptığı araştırmaya göre, öncelikle kullanıcıların genel paylaşım sayısının azaldığı dikkat çekiyor. Yani artık kullanıcılar daha az paylaşımda bulunuyor. Bunun da ötesinde, kullanıcıların kişisel detayları, özel hayatları hakkında paylaşımları da azalttığı anlaşılıyor. Özel paylaşımların, önceki dönemlere oranla %21 oranında azalmış olduğu dikkat çekiyor. Düşüşün 2016'da sürmesi bekleniyor ve %15 oranında düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.



Öte yandan Facebook bu düşüş hakkında çok endişeli. Kişisel paylaşımların Facebook için çok önemli olduğunu düşünen şirket, giderek daha az insanın özel hayatı, düşünceleri, yaptıkları hakkında paylaşımda bulunmasının Facebook'a olan ilginin azalmasına neden olacağından endişeli.



Sosyal medya servisinin şimdi kişisel paylaşımların oranını arttırmak için farklı motivasyon kampanyaları geliştirmesi bekleniyor.