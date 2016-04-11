O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

facebook'ta kişisel detay paylaşımı azalıyor

FACEBOOK'TA KİŞİSEL DETAY PAYLAŞIMI AZALIYOR

Facebook'un yaptırdığı bir araştırma, kullanıcıların Facebook'taki paylaşımlarındaki değişimi gün yüzüne çıkardı.

Tarih : 11 Nisan 2016, 10:05
Puan Ver : Facebook'ta Kişisel Detay Paylaşımı Azalıyor(5/10)4


Facebook'un yaptırdığı bir araştırma, kullanıcıların Facebook'taki paylaşımlarındaki değişimi gün yüzüne çıkardı.



Popüler olduğu dönemlerde kullanıcıların kişisel görüşlerini, yorumlarını, özel hayatlarından fotoğrafları ve detayları paylaştıkları bir sosyal medya mecrası olarak ön plana çıkan Facebook artık bu özelliğini kaybediyor.



Facebook'un 2014 ortasından 2015 ortasına kadar geçen bir yıllık sürede yapılan paylaşımlar üzerinde yaptığı araştırmaya göre, öncelikle kullanıcıların genel paylaşım sayısının azaldığı dikkat çekiyor. Yani artık kullanıcılar daha az paylaşımda bulunuyor. Bunun da ötesinde, kullanıcıların kişisel detayları, özel hayatları hakkında paylaşımları da azalttığı anlaşılıyor. Özel paylaşımların, önceki dönemlere oranla %21 oranında azalmış olduğu dikkat çekiyor. Düşüşün 2016'da sürmesi bekleniyor ve %15 oranında düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.



Öte yandan Facebook bu düşüş hakkında çok endişeli. Kişisel paylaşımların Facebook için çok önemli olduğunu düşünen şirket, giderek daha az insanın özel hayatı, düşünceleri, yaptıkları hakkında paylaşımda bulunmasının Facebook'a olan ilginin azalmasına neden olacağından endişeli.



Sosyal medya servisinin şimdi kişisel paylaşımların oranını arttırmak için farklı motivasyon kampanyaları geliştirmesi bekleniyor.



İşinizi Güçlendirmek İçin Modern Çözümler








Etiketler: Facebook  Ta  Kişisel  Detay  Paylaşımı  Azalıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER