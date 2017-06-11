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Facebook'ta kameranız kendi kendine açılıyor olabilir mi?

FACEBOOK'TA KAMERANIZ KENDİ KENDİNE AÇILIYOR OLABİLİR Mİ?

Ortaya atılan iddialar şok etti. Bilim kurgu filmlerini aratmayan iddialara göre Facebook insanların duygularını öğrenmek için kameralarını açıyor ve onları izliyor.

Tarih : 11 Haziran 2017, 12:47
Puan Ver : Facebook'ta Kameranız Kendi Kendine Açılıyor Olabilir Mi?(9/10)11


Dünyanın sayılı yazılım şirketlerinden olan CBI Insight tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Facebook şirketi 2015 yılında ön kamerayı açarak insanların duygularını anlayabilen bir patent aldı. İddiaların ne kadar gerçeği yansıttığı bilinmese de iddiaya göre, Facebook'taki bir içeriği gördüğünüzde sizden habersiz ön kameranızdan yardım alarak yüz ifadenize bakarak duygunuzu analiz ediyor.



YAKINDA UYGULAMAYA GEÇECEK



İddialara göre Facebook bu teknolojisini test ederek yakın zamanda uygulamaya hazırlanıyor. Ayrıca Facebook'un selfie çekerek emoji gönderme üzerine aldığı patent de fotoğraflarınızdan sizin duygunuzu analiz etmesini ve sizin o anki duygu halinize en yakın emojinin oluşmasını sağlıyor.



 



 



 



kaynak:sozcu








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