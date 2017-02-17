

Facebook'ta gizlenen fotoğraflar görülebilir mi? Cevap ne yazıkki evet! Peki nasıl görülebiliyor? Fecoder isimli ücretsiz Chrome eklentisi sayesinde Facebook'taki gizlenen fotoğrafların bazılarına ulaşabiliyorsunuz ve kendi gizliliğinizi artırabiliyorsunuz.







Gizlilik olayını önemseyen Facebook üzerinde çalıştığı “Graph Search” algoritmasıyla bazı içerikleri diğer kullanıcıların görmesini sağlıyor. Siz duvarınızda gizleseniz dahi bazı fotoğrafları Fecoder isimli Chrome eklentisi kolaylıkla bulabiliyor.







Fecoder uygulaması nedir?







Programı kullanmak için ilk olarak Fecoder isimli Chrome eklentisini Chrome Web store'dan indiriyorsunuz. Ardından fotoğraflarını görmek istediğiniz kullanıcının profil fotoğrafını açarak ve Fecoder'in Chrome'daki logosuna tıklıyorsunuz. Sonrasında da “fotoğrafı aç”a bastığınızda fotoğrafları bulmayı sağlıyor.







Facebook'un başı 'Fecoder' denilen uygulama ile belada. Dünyaca ünlü sosyal medya devi Facebook için geliştirilen yeni bir uygulama, profilinizden birçok şeyi kaldırsanız dahi arkadaşınız olmayan kişilerin bile erişmesine imkan veriyor.



Android uygulama olarak geliştirilen ve Play Store'da ‘Fecoder' ismiyle yer alan uygulama, Facebook ID'sine girdiğiniz kişinin zaman tünelinde ve fotoğraflar sekmesinde çıkmayan fotoğraflarından bazılarını, kişinin beğendiği fotoğrafları, yorumladığı fotoğrafları, beğendiği ve ziyaret ettiği yerleri çözebiliyor.



Ücretsiz olarak indirilebilen ve telefondan herhangi bir izin istemeyen uygulama, Android 2.3 versiyonu üzerindeki tüm cihazlarda çalışabiliyor.



Uygulamanın 3 Ocak itibariyle yayınlanmasının ardından, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in daha önce yayınlanmamış bazı fotoğrafları da internette yer aldı. Fotoğraflarda Zuckerberg'in bir partiye katılımı, arkadaşları ile partide çekilmiş fotoğrafları ve bir düğüne terlikle gittiği fotoğraflar yer alıyor.







kaynak:dhatv