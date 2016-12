ABD'de 2016 Başkanlık seçimlerine hazırlanan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın Müslümanların ülkeye girişinin yasaklanmasını istemesi büyük tepki çekmişti. Facebook'un patronu Mark Zuckerberg ise Müslümanlara destek çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan facebook'ta Zuckerberg mesajı geldi, "Zuckerberg'in açıklamasını değerli buldum" dedi.



Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 milyona yakın takipçisi bulunan Facebook sayfasından açıklama yaptı. İslam'ın bir barış dini olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, Zuckerber'in sözlerini de değerli bulduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:







"Her fırsatta ve farklı platformlarda da ifade ettiğim gibi, İslam bir barış dinidir. Barış dini İslam'ı kendi kirli emelleri için araç olarak kullanan cinayet şebekeleri, her gün masum insanları, en başta da Müslümanları katlediyor. Adına DEAŞ, El Kaide, Boko Haram, El Şebab denilen bu karanlık yapılar, İslam dünyası üzerinde oynanan oyunlara figüranlık yapıyorlar.



Terörist Müslüman, Müslüman terörist olamaz.







İslam ve terör kelimesinin bir arada sıkça kullanıldığı bu zamanlarda, aradaki bu büyük farkı ifade ettiği için de Mark Zuckerberg 'in mesajını ayrıca değerli bulduğumu belirtmek isterim."