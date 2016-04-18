

Avataria isminde son günlerde hızla yaygınlaşan bir oyun var. Özellikle çocuklar için büyük bir tehdit unsuru haline gelen ve Ekşi Sözlük'te paylaşılan bir yazı ile birlikte gün yüzüne çıkan Avataria'nın bugün için 500 bini aşkın abonesi bulunuyor.



Çocukları olumsuz yönde etkileyen Avataria'ya hemen her yaşta kullanıcı girebiliyor.







AVATARIA'DAKİ KİŞİLER GERÇEK!







Oyuncu Avataria'ya girdikten sonra ise yepyeni bir alemle tanışıyor. Oyun online olarak oynanıyor ve kullanıcıların hepsi 'bot' değil, yani bizzat diğer Facebook kullanıcılarıyla oynanan bir oyundan bahsediyoruz.







Bu noktaya kadar bir sorun yok; ancak iş oyunun çocuklara hiç de hitap etmeyen yanlarına geldiğinde sıkıntı başlıyor.



Oyunda kullanıcıların yanına gelen biri evlilik teklifi edebildiği gibi, doğrudan 'benimle sevgili olur musun' sorusuna muhattap olabiliyorsunuz.







Oyunda işi daha ileriye de götürmek mümkün: Sevgili olarak ikna edilen karşı taraf oyundaki eve çağrılabiliyor ve soyunup aynı yatağa yatan iki karakteri görebiliyoruz.







YouTube üzerinden 'avataria'da yatağa kız atma teknikleri' gibi videoları da bulunan Avataria'da çocukların hiç de görmemesi, duymaması gerekenler bir bir karşısına çıkıyor.