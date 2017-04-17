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facebook'ta canlı yayınında cinayet

FACEBOOK'TA CANLI YAYININDA CİNAYET

ABD'de kız arkadaşı ile tartışan siyahi, 74 yaşındaki bir başka siyahiyi canlı yayında öldürdü.

Tarih : 17 Nisan 2017, 09:50
Puan Ver : Facebook'ta Canlı Yayınında Cinayet(7/10)9


ABD'nin Cleveland kentinde kız arkadaşı ile tartışan şahıs, işlediği cinayeti Facebook'tan canlı yayınladı. Steven Stephens adlı 37 yaşındaki siyahi şahsın işlediği kan donduran  cinayet, Hristiyanlıktaki en büyük bayramlardan kabul edilen Paskalya Günü'nde  gerçekleşti.



Cleveland polisine göre, 74 yaşındaki Robert Godwin adlı sihayi yol  kenarında durduran Stephens, cinayeti işledikten sonra telefonunu kapatarak, izini kaybettirdi.



Cleveland halkını sokağa çıkmamaları konusunda uyaran polis, Facebook  canlı yayını sırasında yaptığı telefon konuşmasında 13 kişiyi daha öldürdüğünü  ifade eden Stephens'in yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.



 



kaynak:milliyet








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