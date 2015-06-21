

Uzun bir süre Türkiye genelinde telefon dolandırıcılığı artış göstermiş ve bu dolandırıcılar onlarca vatandaşın canını yakmıştı. Telefon dolandırıcılığı gibi, sosyal paylaşım üzerindeki dolandırıcılık olayları son zamanlarda artış gösterdi. Dolandırıcılar gözlerine kestirdiği bir kişinin sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'un şifresini kırarak kişinin sosyal paylaşım sitesinin arkadaşlık bölümünde bulunan şahıslara tek tek özel mesaj çekerek önce normal sohbet havasında konuşmalarda bulunuyor daha sonra konuştuğu kişilere telefon hatlarının faturalı olup olmadığı sorusunu soruyor.