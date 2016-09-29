FACEBOOK'TA BRAD PİTT TUZAĞI
Eşi Angelina Jolie ile boşanma süreci nedeniyle son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Brad Pitt hacker'ların da dikkatini çekti.
Konunun popülaritesinden faydalanmak isteyen hacker'lar bu olayı da amaçlarına alet etmeye başladı.
Son günlerde Facebook'ta yer alan 'Brad Pitt hayatını kaybetti' başlıklı sahte bir makale hacker'ların yeni silahı olmuş durumda.
Fox News uzantılı gibi görünen linkin gerçekle alakası yok. Ancak kullanıcılar bu bağlantıya tıkladıklarında bilgilerini tehlikeye atabilecek bir adrese yönlendiriliyor.
Başka bir deyişle kullanıcılar hacker'ların açık hedefi haline geliyor.
Siber güvenlik uzmanları bu bağlantılara tıklayan kullanıcıların Facebook hesaplarının hacker'ların eline geçebileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle söz konusu linke tıklanması durumunda ilk iş olarak Facebook şifresinin yenilenmesi tavsiye ediliyor.
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