

BBC Teknoloji muhabiri Rory Cellan-Jones'un haberine göre 'Reactions' (Tepkiler) adı verilen yeni düzenlemeyle, Facebook'ta beğenilen bir paylaşım için farklı duyguları ifade eden semboller de kullanılacak.







Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg tele konferans yoluyla yaptığı açıklamada yeni uygulamanın İspanya'da, İrlanda'da ve birkaç farklı ülkede daha denendiğini ve yakında her ülkedeki kullanıcılara açılacağını söyledi.







Zuckerberg, ana fikrin 'çok basit olan bir şeye biraz karmaşa eklemek' olduğunu şu sözlerle dile getirdi:







"Yalnızca 'beğen' tuşu olduğunda, üzücü içeriği olan veya sizi kızdıran bir paylaşımda bulunduğunuzda insanların buna tepki gösterecek aracı olmuyor."







Facebook'un yeni uygulamasıyla, sevgiyi, kahkahayı, üzüntüyü ve öfkeyi temsil eden emojiler getirilecek.







Reklam veren şirketlerin de bu uygulamadan hoşnut olacağı belirtiliyor.







Yeni uygulamanın denendiği ülkelerdeki sonuçlar, emojiler aracılığıyla müşterilerle kurulan bağın da değiştiğini gösteriyor. Firmalar, kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyorlar.