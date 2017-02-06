Facebook geçtiğimiz gün yeni bir atılım ile arkadaşlarınıza özel uygulama yı kullanıcılarının beğenisine sundu. Bu uygulama ile eğlenceli videolar yapabilirsiniz.



Facebook geçtiğimiz gün yeni bir atılım ile arkadaşlarınıza özel uygulama yı kullanıcılarının beğenisine sundu. Bu uygulama ile eğlenceli videolar yapabilirsiniz.



Yarın itibariyle on dördüncü yaşına basacak olan Facebook, Arkadaşlar Günü(Friends Day) kapsamında insanların birbirleriyle bağlantı kurmasının önemine dikkat çekerek, arkadaşlarınıza özel uygulama sını duyurdu.



Arkadaşlarınıza özel uygulama sayesinde video anılar oluşturun



Facebook'taki insanlar Haber Kaynaklarının en üstünde, arkadaşları ile olan hatıralarını öne çıkaran, içeriğini düzenleyebilecekleri ve profillerinde paylaşabilecekleri kısa bir video ilekarşılaşacaklar. Düzenlemelerini facebook.com/friendsday adresi üzerinden yapabilecekler.



En eğlenceli grafikler



Messenger,Arkadaşlar Günü'ne özel olarak arkadaşlıkla ilgili eğlenceli GIF'leri öne çıkaracak.



Facebook, Menlo Park'taki ana merkezinde Mark Zuckerbergve Sheryl Sandberg'ün de katılımıyla gerçekleşen Arkadaşlar Günü etkinliğinden bir video da paylaştı.



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