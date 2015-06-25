Sosyal medya devi Facebook, akıllı telefonların ve uygulamaların gelişmesiyle kendisini de geliştirmeye devam ediyor.



Sosyal medya devi Facebook, akıllı telefonların ve uygulamaların gelişmesiyle kendisini de geliştirmeye devam ediyor.



Bilindiği gibi sosyal medya devi, eski Facebookolmaktan çok farklı bir yapıya bürünmüş durumda artık.



Sosyal medya devi akıllı telefonların ve uygulamaların gelişmesi ile kendi içerisinde gelişim göstermeye devam ediyor. Son yıllarda akıllı telefonlarda yer alan yüz tanıma sistemi ile akıllı telefon kullanıcıları hem cihazlarını hem de içerisindeki dosyalarını daha güvenli hale getirebiliyordu. Facebook'ta bu yüz tanıma sisteminden yola çıkmış ve ilk olarak akıllı telefonlarda ve daha sonra bilgisayarlarda hayata geçerek bir proje hakkında bildiri yayımlayan Facebook,kullanıcılar kişisel hesaplarını açarken artık e-posta ve şifre geliştireceği sisteme tanıtacak.



Uygulama geliştiricilerinin üzerinde çalışmaya başladıklarını açıklayan sosyal medya devi bu sistem sayesinde artık Facebookhesaplarının başkaları tarafından çalınmasının önüne geçmeyi hedefliyor.



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