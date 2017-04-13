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facebook'a yasal işlem gündeme geliyor

FACEBOOK'A YASAL İŞLEM GÜNDEME GELİYOR

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesi, bugün "Facebook çocuk pornosu yayınlıyor" manşetiyle çıktı. Alexi Mostrous imzalı habere göre Facebook yalnızca çocuk pornosu değil terör içeriği de yayınlıyor ve bunların kaldırılmasına yönelik talepleri reddediyor.

Tarih : 13 Nisan 2017, 11:18
Puan Ver : Facebook'a Yasal İşlem Gündeme Geliyor(9/10)8


Bu taleplerin reddedilmesi, İngiltere'de Facebook hakkında yasal işlem başlatılmasını gündeme getirebilir.



Facebook'a kaldırılması için şikayet edilen görüntüler arasında şiddet içeren pedofili çizimleri, bir çocuğa cinsel şiddet uygulanan bir video, IŞİD'in kafa kesme sahneleri ile Mısır ve Londra'daki saldırıları yücelten posterler bulunuyor.



Fakat Facebook bu şikayetlere "Bu paylaşımlar sitenin 'topluluk standartlarını' ihlal etmemiştir" diyerek yanıt veriyor.



Habere göre içeriği kaldırmak bir yana, Facebook algoritması bu paylaşımların yapıldığı bazı grupları üyelik için kullanıcılara öneriyor.



Times için içerikleri inceleyen tecrübeli bir avukat, bunların çoğunun İngiliz yasalarına aykırı olduğunu düşündüğünü söyledi.



 



kaynak:milliyet








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