

Sosyal medya devi Facebook sürekli kendini yeniliyor. Bu sefer de Twitter'dan alışkın olduğumuz TT (Trending Topic) özelliğini bünyesine alıyor. Bu özellik kullanıcılara Facebook'ta popülerliği yükselen konuların ve konu etiketlerinin bir listesini gösteriyor.



Facebook'un editör ekibinin gerçekleştireceği proje kapsamında, kullanıcılar arasında popüler olan konuların yer aldığı bir alan oluşturulacak. Gündem konuları hakkındaki paylaşımlar da kullanıcılara aktarılabilecek. Girilen etiketlerle ilgili konu paylaşımları kullanıcılar tarafından görülecek.



TRENDİNG TOPİC NEDİR?



Trend Topic Twitter'da popüler olan bir uygulama. Gündemdeki olayların konuşan kişi sayısına bağlı olarak kullanıcılara iletilmesidir.