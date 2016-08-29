O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

facebook'a trend topic özelliği geliyor

FACEBOOK'A TREND TOPİC ÖZELLİĞİ GELİYOR

Sosyal medya devi Facebook sürekli kendini yeniliyor.

Tarih : 29 Ağustos 2016, 09:58
Puan Ver : Facebook'a Trend Topic Özelliği Geliyor(0/10)


Sosyal medya devi Facebook sürekli kendini yeniliyor. Bu sefer de Twitter'dan alışkın olduğumuz TT (Trending Topic) özelliğini bünyesine alıyor. Bu özellik kullanıcılara Facebook'ta popülerliği yükselen konuların ve konu etiketlerinin bir listesini gösteriyor.



Facebook'un editör ekibinin gerçekleştireceği proje kapsamında, kullanıcılar arasında popüler olan konuların yer aldığı bir alan oluşturulacak. Gündem konuları hakkındaki paylaşımlar da kullanıcılara aktarılabilecek. Girilen etiketlerle ilgili konu paylaşımları kullanıcılar tarafından görülecek.



TRENDİNG TOPİC NEDİR?



Trend Topic Twitter'da popüler olan bir uygulama. Gündemdeki olayların konuşan kişi sayısına bağlı olarak kullanıcılara iletilmesidir.








Etiketler: Facebook  A  Trend  Topic  Özelliği  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER