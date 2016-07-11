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facebook'a şifreli mesajlaşma geliyor

FACEBOOK'A ŞİFRELİ MESAJLAŞMA GELİYOR

Facebook, mesajlaşma uygulaması Messenger için çok önemli bir şifreleme yöntemi test ediyor.

Tarih : 11 Temmuz 2016, 11:17
Puan Ver : Facebook'a Şifreli Mesajlaşma Geliyor(8/10)7


Facebook, mesajlaşma uygulaması Messenger için çok önemli bir şifreleme yöntemi test ediyor.



WhatsApp'ta kullanılana benzer uçtan uca şifreleme yöntemini devreye alacak olan Facebook, bu yöntemi her mesaj için değil de sadece kullanıcıların gizli kalmasını istediği hassas mesajlarda kullanabilmesini sağlayacak. Böylece şifreli mesajların gönderilmesi ve alınmasında yaşanabilen yavaşlık, tüm mesajları etkilemeyecek.



Messenger için devreye giren yeni şifreleme yöntemiyle mesajın alıcısı şifreli mesajı sadece tek bir cihazında açabilecek. Aynı hesabını başka cihazlarda kullanıyorsa, mesaj diğer cihazlarda açılmayacak. Bu sayede eğer alıcının Facebook hesabı başka bir cihazda açık kalmış olsa bile, o cihaza bilerek veya bilmeden giriş yapan kişiler, alıcının gizli/hassas mesajlarını okuyamayacaklar.



Yeni şifreli mesajları Facebook'un bile okuması mümkün olmayacak zira şirket mesajı gönderen kişinin şifreyi çözecek anahtarına sahip olmayacak. Bu da Facebook'un bazı ülkelerdeki zorlayı mahkeme kararlarına karşı elini rahatlatacak. Örneğin Brezilya, çeşitli soruşturmalar kapsamında Facebook'tan, soruşturulan kişilerin öze yazışma dokümanlarını istediğinde Facebook bu talebi kabul etmediği için mahkemeden ağır para cezaları aldı hatta şirketin Brezilya ofisinin yöneticileri tutuklandı. Şimdi ise Facebook mahkemeye şifrelenemiş mesajı göndererek üzerinden sorumluluğu atmış olacak.



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Etiketler: Facebook  A  Şifreli  Mesajlaşma  Geliyor    haber

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