

İçerisinde hali hazırda mağazalar hakkında bilgiler bulunan, ürünlerin görüntülenebildiği ve insanların markalar ile iletişime geçtiği Facebook, artık alışverişin satın alma kısmına da el atıyor. Şirket, yaptığı yeni açıklamada hepimizin bildiği 'Sayfa'ların bugünden itibaren kendisi için çok daha önemli bir konumda olacağını açıkça belirtti. Çeşitli kaynaklardan yapılan açıklamalara göre de bazı Facebook sayfalarında 'satın al' butonları ile gerçek alışveriş deneyimi test edilmeye başlandı. Facebook zaten haber akışındaki reklamlarında satın al butonları kullanıyordu. Görünen o ki şirket bu deneyimi artık marka sayfalarına üzerinde satın alımların yapılabildiği ayrı bir bölüm olarak taşımaya niyetli. Henüz test aşamasında olan servis eğer hayata geçirilirse kullanıcıların ürünü keşfetmelerinden satın almaya kadar olan tüm süreçleri Facebook üzerinden gerçekleşebilecek. Facebook bu hamlesiyle birlikte Pinterest ve Twitter gibi üzerlerinden satış yapan sosyal ağlara katılmış oluyor. Yakın zamanda Google da reklamlarına 'satın al' butonu ekleyeceğini duyurmuştu. Bu büyük değişiklik kullanıcıların Facebook sayfalarını kullanma alışkanlıklarını da baştan aşağı değişebilecek gibi gözüküyor. Hizmetin ne zaman test aşamasını geçeceği ise belli değil.



