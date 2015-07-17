O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

facebook'a satın al butonu geliyor!

FACEBOOK'A SATIN AL BUTONU GELİYOR!

Sosyal medya'nın en önemli sitelerinden biri olan Facebook, online alışverişi de boş geçmedi. Facebook firmaların kendi sayfalarında online alışveriş için satın al butonunu getiriyor.

Tarih : 17 Temmuz 2015, 09:33
Puan Ver : Facebook'a Satın Al Butonu Geliyor!(9/10)8


İçerisinde hali hazırda mağazalar hakkında bilgiler bulunan, ürünlerin görüntülenebildiği ve insanların markalar ile iletişime geçtiği Facebook, artık alışverişin satın alma kısmına da el atıyor. Şirket, yaptığı yeni açıklamada hepimizin bildiği 'Sayfa'ların bugünden itibaren kendisi için çok daha önemli bir konumda olacağını açıkça belirtti. Çeşitli kaynaklardan yapılan açıklamalara göre de bazı Facebook sayfalarında 'satın al' butonları ile gerçek alışveriş deneyimi test edilmeye başlandı. Facebook zaten haber akışındaki reklamlarında satın al butonları kullanıyordu. Görünen o ki şirket bu deneyimi artık marka sayfalarına üzerinde satın alımların yapılabildiği ayrı bir bölüm olarak taşımaya niyetli. Henüz test aşamasında olan servis eğer hayata geçirilirse kullanıcıların ürünü keşfetmelerinden satın almaya kadar olan tüm süreçleri Facebook üzerinden gerçekleşebilecek. Facebook bu hamlesiyle birlikte Pinterest ve Twitter gibi üzerlerinden satış yapan sosyal ağlara katılmış oluyor. Yakın zamanda Google da reklamlarına 'satın al' butonu ekleyeceğini duyurmuştu. Bu büyük değişiklik kullanıcıların Facebook sayfalarını kullanma alışkanlıklarını da baştan aşağı değişebilecek gibi gözüküyor. Hizmetin ne zaman test aşamasını geçeceği ise belli değil.

 








Etiketler: Facebook  A  Satın  Al  Butonu  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER