

Facebook mobil uygulamasına gelecek olan Roket ikonu Instagram'da yer alan Keşfet sayfasına benzer şekilde bir işlevle kullanıcılara sunulmaya hazırlanılıyor.



Facebookyeni güncellemelerini yayınlamadan önce bir takım ön hazırlıklar yapıyor. Biliyoruz ki sosyal medya platformu bazı belirlediği farklı bölgelerde seçtiği özel kullanıcıları aracılığıyla yeni özellikleri test ediyor.



Yeni özellik için de birçok farklı bölgeden bazı kullanıcıların kullanımına sunduğu özellik haber kaynakları ile ilgili keşfet modunda. Beğenmediğiniz, üye olmadığınız veya arkadaş olmadığınız kişilerin paylaşımlarını sayfasının üst kısmında yer alan roket ikonuna bastığınızda ulaşabileceksiniz. Yalnız sizin pek alakalı olmadığınız bu sayfaların neye göre karşınıza çıkacağı hangi sisteme göre yer alacağı şu an için belirsiz.



Bu yeni roket ikonu büyük bir ihtimalle tüm kullanıcılara sunulacak, şu an için deneme aşamasında. Uygulamanın açık ve eksikliklerinin giderildiği belirtiliyor. Daha önce Instagram'da yer alan Hikayeler bölümü Facebook‘a uyarlanmışken bu yeni eklenecek özelliğin Instagram‘ınKeşfetsekmesine benzer bir şekilde işlevi olacağı belirtiliyor.



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