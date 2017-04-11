

Ayrıca kapsamlı açıklamasında Facebook, küçük ölçekli işletmelerin büyümesine ve dünyaya açılmasına yönelik mobil çözümlerini aktardı.







Bugün itibarıyla 5 milyon reklam veren sayısına ulaşan Facebook'un son yıllarda bu alanda yükselişi sayılarla somut bir şekilde görülür. Şirket raporlarına göre, Şubat 2015'te 2 milyon olan reklam veren işletme sayısı Mart 2016'da 3 milyon, Eylül 2016'da 4 milyon ve bugün ise 5 milyona ulaşmış durumda. Ayrıca Facebook bünyesindeki Instagram'a aktif olarak reklam veren işletme sayısı da bu yılın başlarında 1 milyon olarak açıklandı. Facebook ise sayılardan daha önemli olan şeyin bu 5 milyon işletmenin büyümesine katkı yapacak araçlar olduğunu söylüyor.







kaynak:tamindir