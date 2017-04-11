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facebook'a reklam verenlerin sayısı 5 milyona ulaştı

FACEBOOK'A REKLAM VERENLERİN SAYISI 5 MİLYONA ULAŞTI

Bir zamanlar yalnızca okul arkadaşlarının bağlantı kurmasını sağlayan bir web sitesi olan sosyal medyanın dev şirketi Facebook, bugün yaptığı açıklamada, platforma reklam verenlerin sayısını 5 milyon olarak açıkladı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 09:25
Puan Ver : Facebook'a Reklam Verenlerin Sayısı 5 Milyona Ulaştı(7/10)5


 Ayrıca kapsamlı açıklamasında Facebook, küçük ölçekli işletmelerin büyümesine ve dünyaya açılmasına yönelik mobil çözümlerini aktardı.



Bugün itibarıyla 5 milyon reklam veren sayısına ulaşan Facebook'un son yıllarda bu alanda yükselişi sayılarla somut bir şekilde görülür. Şirket raporlarına göre, Şubat 2015'te 2 milyon olan reklam veren işletme sayısı Mart 2016'da 3 milyon, Eylül 2016'da 4 milyon ve bugün ise 5 milyona ulaşmış durumda. Ayrıca Facebook bünyesindeki Instagram'a aktif olarak reklam veren işletme sayısı da bu yılın başlarında 1 milyon olarak açıklandı. Facebook ise sayılardan daha önemli olan şeyin bu 5 milyon işletmenin büyümesine katkı yapacak araçlar olduğunu söylüyor.



 



kaynak:tamindir








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