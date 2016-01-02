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facebook'a kategorik haber sayfaları geliyor

FACEBOOK'A KATEGORİK HABER SAYFALARI GELİYOR

Facebook, haberler (news feed) sekmesinde önemli bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor.

Tarih : 02 Ocak 2016, 09:33
Puan Ver : Facebook'a Kategorik Haber Sayfaları Geliyor(8/10)8


Facebook, haberler (news feed) sekmesinde önemli bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor.



Çoğu kullanıcının şikayet etmeye başladığı  haberler sekmesindeki kalabalığı organize etmek isteyen Facebook, bu sekme için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Buna göre, Facebook artık haberler sekmesini de kendi içinde farklı sekmelere bölecek. Böylece arkadaşlarımızın veya üye olduğumuz grupların veya sayfaların yaptığı paylaşımlar, kategorilerine uygun sekmelerde görünecek.



Facebook yeni özelliği henüz test aşamasında tuttuğu için hakkında yorum yapmıyor veya zaman vermiyor. Haberler sekmesindeki karmaşa uzun zamandır çok sayıdaki kullanıcının şikayetleri arasında yer aldığından, bu yeni alt sekmeler modelinin kısa süre içinde devreye girerek şikayetleri azaltması bekleniyor.



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