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facebook'a gizli sohbet özelliği geliyor

FACEBOOK'A GİZLİ SOHBET ÖZELLİĞİ GELİYOR

Dünyanın en önemli sosyal paylaşım sitesi Facebook, İOS'un 68,0 sürümü ile gizli sohbet özelliğini kullanıcılara açacak.

Tarih : 05 Mayıs 2016, 09:26
Puan Ver : Facebook'a Gizli Sohbet Özelliği Geliyor(6/10)8


Facebook kullanıclarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. İOS'un yeni güncellemesi 68,0 ile Facebook'ta yeni bir devir daha başlayacak. Buna göre, Facebook kullanıcıları gizli sohbet özelliğine kavuşacak. İlk olarak güvenilir mesajlaşma uygulaması Telegram'dan aşina olduğumuz bu özellikte mesajlar uçtan uca şifreleniyor.





BİR YENİLİK DAHA VAR



Bir diğer yenilik ise süre ayarlaması olacak. Yani bir kullanıcı diğer bir kullanıcıya gönderdiği mesajın saklanma süresini gün/ay/yıl olarak belirleyebilecek. Kullanıcının attığı bu mesaj karşı kişiye bildirim olarak gelmeyecek. Süre dolduğunda eğer ki alıcı mesajı okumamışsa bir daha okuma şansı elbette ki olmayacak.








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