FACEBOOK'A GEÇİCİ PROFİL FOTOĞRAFI ÖZELLİĞİ GELİYOR
Facebook bomba bir profil özelliğini devreye sokacak. Sosyal medyanın dibi Facebook geliştirilmeye devame ederken gündeme gelen ve uygulaması için gün sayan profil fotoğraflarının zaman ayrlı biçimde geici değiştirilebilmesi özelliği şimdiden çok beğenilm
Sosyal medyanın dibi Facebook geliştirilmeye devame ederken gündeme gelen ve uygulaması için gün sayan profil fotoğraflarının zaman ayrlı biçimde geici değiştirilebilmesi özelliği şimdiden çok beğenilmiş gibi görülüyor.
Facebook geliştiricileri kitle psikolojisini ve profil fotoğraflarında önemli günlerde yapılan değişiklikleri dikkate alarak geliştirdikleri yeni özellik şimdiden çok konuşulanlar arasında.
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