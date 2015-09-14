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Facebook'a geçici profil fotoğrafı özelliği geliyor

FACEBOOK'A GEÇİCİ PROFİL FOTOĞRAFI ÖZELLİĞİ GELİYOR

Facebook bomba bir profil özelliğini devreye sokacak. Sosyal medyanın dibi Facebook geliştirilmeye devame ederken gündeme gelen ve uygulaması için gün sayan profil fotoğraflarının zaman ayrlı biçimde geici değiştirilebilmesi özelliği şimdiden çok beğenilm

Tarih : 14 Eylül 2015, 09:50
Puan Ver : Facebook'a Geçici Profil Fotoğrafı Özelliği Geliyor(6.4/10)9


Sosyal medyanın dibi Facebook geliştirilmeye devame ederken gündeme gelen ve uygulaması için gün sayan profil fotoğraflarının zaman ayrlı biçimde geici değiştirilebilmesi özelliği şimdiden çok beğenilmiş gibi görülüyor.



Facebook geliştiricileri kitle psikolojisini ve profil fotoğraflarında önemli günlerde yapılan değişiklikleri dikkate alarak geliştirdikleri yeni özellik şimdiden çok konuşulanlar arasında.








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